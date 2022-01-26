США уже сегодня могут дать письменный ответ на предложения России по безопасности

Представитель администрации Джо Байдена, на которого ссылается телеканал CNN, сообщил, что в ответе российской стороне США опишут общие области, где страна готова сотрудничать с Россией.



Это касается контроля над вооружениями, повышением прозрачности, снижения рисков и размещения ракетных систем.