Представитель администрации Джо Байдена, на которого ссылается телеканал CNN, сообщил, что в ответе российской стороне США опишут общие области, где страна готова сотрудничать с Россией.
Это касается контроля над вооружениями, повышением прозрачности, снижения рисков и размещения ракетных систем.
США уже сегодня могут дать письменный ответ на предложения России по безопасности
Представитель администрации Джо Байдена, на которого ссылается телеканал CNN, сообщил, что в ответе российской стороне США опишут общие области, где страна готова сотрудничать с Россией.