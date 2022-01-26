Оно планирует улучшить возможности расследований правонарушений, совершаемых при помощи мессенджера, который превращается в «площадку радикализации», говорится в сообщении Федерального уголовного ведомства Германии.
Президент ведомства Хольгер Мюнх заявил, что власти ФРГ стремятся сотрудничать с Telegram, однако будут вынуждены принимать меры против мессенджера, если он не пойдет навстречу.
В Германии уголовное ведомство создало рабочую группу по Telegram
Оно планирует улучшить возможности расследований правонарушений, совершаемых при помощи мессенджера, который превращается в «площадку радикализации», говорится в сообщении Федерального уголовного ведомства Германии.