В Германии уголовное ведомство создало рабочую группу по Telegram

Оно планирует улучшить возможности расследований правонарушений, совершаемых при помощи мессенджера, который превращается в «площадку радикализации», говорится в сообщении Федерального уголовного ведомства Германии.



Президент ведомства Хольгер Мюнх заявил, что власти ФРГ стремятся сотрудничать с Telegram, однако будут вынуждены принимать меры против мессенджера, если он не пойдет навстречу.