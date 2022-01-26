Пассажиропоток «Аэрофолта» вернулся к допандемийному показателю – 45,8 млн. пассажиров за год

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в 2021 году увеличился на 56% — до 45,812 миллиона человек, сообщила пресс-служба компании. Этот показатель на 15% ниже количества пассажиров, путешествующих на самолётах «Аэрофлот» в 2019 году, когда еще не было ограничений на перелёты из-за коронавируса.

«Перевозки на внутренних линиях уже во втором квартале 2021 года превысили уровень 2019 года (до начала пандемии) и превышали аналогичные показатели позапрошлого года в течение оставшейся части года, — говорится в сообщении компании.

Авиакомпания «Победа» в декабре перевезла 1,2 миллиона пассажиров, процент занятости пассажирских кресел составил 90,6%.