В Италии число пассажиров в аэропортах сократилось почти на 60% за 2021 год из-за пандемии

Такие данные опубликовала ассоциация аэропортов Assaeroporti. При этом показатель прошлого года оказался почти на 53 процента больше, чем в 2020 году, когда началась пандемия. Тем не менее, кризис продолжается: в сравнении с 2019 годом потеряно 113 млн пассажиров.
2022-01-26T16:13:15+03:00
2022-01-26T16:13:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:13, 26 января 2022
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