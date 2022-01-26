В Италии число пассажиров в аэропортах сократилось почти на 60% за 2021 год из-за пандемии

Такие данные опубликовала ассоциация аэропортов Assaeroporti. При этом показатель прошлого года оказался почти на 53 процента больше, чем в 2020 году, когда началась пандемия. Тем не менее, кризис продолжается: в сравнении с 2019 годом потеряно 113 млн пассажиров.