Экс-зампреда правительства Пермского края Елена Лопаева арестована до 23 марта по делу о мошенничестве
Бывшего заместителя председателя правительства Пермского края, работавшую при губернаторе Решетникове, Елену Лопаеву заключили под стражу до 23 марта включительно. Чиновницу подозревают в хищении более 54 миллионов рублей у благотворительного фонда «Содействие — XXI век» в 2017 году. Как сообщает «РБК-Пермь», на допросе бывший директор организации Елена Найданова призналась в нескольких эпизодах мошенничества. В том числе — о фиктивном трудоустройстве в эту общественную организацию нескольких человек из команды пермского губернатора Максима Решетникова.