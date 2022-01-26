Минздрав РФ одобрил американский препарат для профилактики COVID-19 «Эвушелд» от компании AstraZeneca

«Эвушелд» предназначен для пациентов в возрасте от 12 лет и весом не менее 40 кг. При этом пациент должен быть здоровым. По утверждению производителя, препарат может использоваться людьми со сниженным иммунитетом для профилактики коронавируса. Также они утверждают, что инъекции с этим раствором предотвращают развитие тяжелой формы болезни от коронавируса. Раствор для инъекций будет ввезен в РФ в объеме 3500 упаковок.