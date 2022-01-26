Германия добивается, чтобы новые санкции в отношении России не коснулись энергетического сектора

Берлин опасается, что это может поставить под угрозу снабжение газом Европы, – передает американское агентство Bloomberg. В правительстве Германии считают, что заморозка российских активов на Западе и запрет на операции с российскими банками нанесет серьезный ущерб финансовым институтам страны и экономике Европы. По сведениям агентства, подобную позицию занимают и другие страны-члены ЕС.