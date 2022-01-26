Клинические испытания назальной вакцины от коронавируса начались в Москве

Они пройдут в Сеченовском университете, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы агентству ТАСС. Вакцина представляет из себя назальный спрей. Активная фаза исследования пройдет 180 дней, в ней примут участие 400 человек. Они получат сертификат о вакцинации, QR-код и финансовое вознаграждение.
2022-01-26T15:28:17+03:00
2022-01-26T15:28:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:28, 26 января 2022
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