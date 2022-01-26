Клинические испытания назальной вакцины от коронавируса начались в Москве

Они пройдут в Сеченовском университете, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы агентству ТАСС. Вакцина представляет из себя назальный спрей. Активная фаза исследования пройдет 180 дней, в ней примут участие 400 человек. Они получат сертификат о вакцинации, QR-код и финансовое вознаграждение.