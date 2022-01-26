Белорусские пограничники обнаружили труп зубра на границе с Польшей вблизи «забора» с колючей проволокой

Белорусские пограничники обнаружили труп зубра в Беловежской пуще вблизи пограничного «забора» с колючей проволокой. В ГПК отметили, что для животных в «стене» оставили разрывы и проходы. 2,5 метровые ограждения на границе с Белоруссией решили поставить власти Польши, объясняя это миграционным кризисом. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что военные уже возвели 100 км ограждений, осталось достроить еще 50 км.

Ранее учёные предупреждали, что строительство забора перекроет животным пути и станет смертельной ловушкой. Это последний реликтовый лес в Европе, которому более 10 тыс. лет. Здесь обитают 60 видов млекопитающих, в том числе, символ Беловежской пущи – занесенный в Красную Книгу зубр.

Источник видео: Госпогранкомитет РБ