Турчак: РФ должна поддержать самопровозглашенные ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений

РФ должна поддержать самопровозглашенные ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии, — заявил первый вице спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, ЕР с огромной тревогой относится к «накачиванию» Украины западным летальным оружием.