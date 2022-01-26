Турчак: РФ должна поддержать самопровозглашенные ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений

РФ должна поддержать самопровозглашенные ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии, — заявил первый вице спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, ЕР с огромной тревогой относится к «накачиванию» Украины западным летальным оружием.
2022-01-26T14:37:32+03:00
2022-01-26T14:39:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:37, 26 января 2022
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