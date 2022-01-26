Президент Путин: безработица в России держится на историческом минимуме — 4,3%

Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России держится на историческом минимуме — 4,3%. Об этом глава государства сказал на встрече с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеоконференции.

Отметим, в октябре 2020 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал о 6,4% безработных в России. Число зарегистрированных безработных за первые полгода пандемии «выросло с 3,5 млн человек до 4,8 млн», — озвучил тогда Котяков. Как за год и несколько месяцев удалось снизить количество безработных в России на треть глава государства не уточнил.