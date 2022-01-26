Рособрнадзор видит предпосылки к снижению качества знаний у школьников на фоне пандемии, однако ситуацию пока нельзя назвать катастрофической, — заявил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, это касается тех предметов, где необходимо лабораторное оборудование, в гуманитарных предметах такого не наблюдается.
2022-01-26T14:22:20+03:00
2022-01-26T14:22:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:22, 26 января 2022
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