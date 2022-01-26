В Казахстане покончил с собой топ-менеджер компании, связанной с дочерью Назарбаева

Управляющий директор казахстанской компании «Оператор РОП» Руслан Шамшиев покончил с собой. Мужчина совершил самоубийство в своем кабинете, расположенном в бизнес-центре Astana Apartments, сообщает Дождь* со ссылкой на телеграм-канала «Kozachkov offside». Правоохранители расследуют уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

«Оператор РОП» занималась утильсбором в Казахстане, пока этой функции его не лишил президент Токаев 19 января. Первым учредителем организации была Алия Назарбаева, дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Источник фото: Facebook Руслан Шамшиев

* — власти РФ считают иноагентом