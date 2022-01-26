Порошенко: Не надо паниковать, нападет Путин или нет, нужно подготовиться к тому, чтобы дать качественный отпор

Не надо паниковать, нападет Путин или нет, нужно подготовиться к тому, чтобы дать качественный отпор, — об этом экс-президент Украины Петр Порошенко написал у себя в Фейсбук. Порошенко призвал власти развернуть стратегические резервы и «дать денег украинской армии».
2022-01-26T14:16:21+03:00
2022-01-26T14:16:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:16, 26 января 2022
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