Лавров: Россия ведет переговоры с Японией с целью перезахоронить на своей территории останки разведчика Рихарда Зорге

Россия ведет переговоры с Японией с целью перезахоронить на своей территории останки разведчика Рихарда Зорге, — сообщил глава МИД Сергей Лавров. По словам министра, существует инициатива по перезахоронению останков Зорге на юге Сахалинской области.
2022-01-26T14:11:30+03:00
2022-01-26T14:11:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:11, 26 января 2022
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