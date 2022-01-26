Z Архив новостей новости
5 12 6 3770
13:52, 26 января 2022

Костромской суд признал незаконными премии в 50 копеек сотрудникам колледжа за стаж работы от 5 до 10 лет

Ленинский районный суд Костромы признал незаконными премии в 50 копеек сотрудникам местного автотранспортного колледжа. За трудовой преподавательский стаж от 10 до 15 лет руководство колледжа предусмотрело премию в один рубль. Тем, кто работал свыше 20 лет выплавили 2,5 рубля.

Информацию о «стимулирующих выплатах» обнародовала одна из преподавательниц с 22-летним стажем работы, за что была уволена из учебного учреждения. После этого региональный департамент образования и науки объяснил такие выплаты тем, что новое руководство колледжа «хотело исправить нарушение прежнего начальства», которое не начисляло положенные за стаж надбавки. Но у колледжа денег на это не было.

В итоге разбирательств, костромской суд встал на сторону женщины и постановил выплатить ей компенсацию в 67,5 тыс. рублей. Колледж на решение суда подал апелляцию.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Три вопроса британскому дипломату Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар»...

5 218 6 18243 21.01
Блоги

Вячеслав Володин: Вашингтон хочет управляемого им Президента России В понимании граждан нашей страны это санкции против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это…

5 108 6 10061 07:27
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Запутались партнеры в «ценностях» А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?..

5 106 6 10139 22.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Министр иностранных дел Канады и «павшие в войне с Россией» Мелани Жоли в должности с конца октября, всего несколько месяцев. И вот она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта…

5 94 6 14105 20.01
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь. И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как Главы Чеченской Республики…

5 88 6 13393 09:08
Блоги

Вячеслав Володин: О законопроекте «О признании ДНР и ЛНР» Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить…

5 267 6 43610 21.01
Блоги

+ Владимир Зеленский: Без паники. С верой в Украину и мир Владимир Зеленский: Без паники. С верой в Украину и мир Президент Украины подчеркнул, что «Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова»...

5 44 6 9089 19.01
8читать ;смотреть
Блоги

Интервью Алексея Навального о противостоянии России и США «Ровно этого Путину и надо. Ведь обратное предполагает: если не нападешь на Украину, то санкции не введем. Будет тебе морковка, а не кнут. Комбинация завершена»...

5 317 6 128624 19.01
Блоги

«Американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине» Комментарий посольства России в США…

5 64 6 11627 08:53
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Сможет ли Байден пойти на второй срок Одним из немногих вопросов, где демократы и республиканцы выступают единым фронтом — это защита территориальной целостности Украины и связанные с этим кейсом санкции в отношении России. Но этого мало…

5 34 6 6333 22.01
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Войны не должно быть Громче и пронзительнее всего война напоминала нам о себе страшным обилием увечных людей вокруг нас. На улице, в транспорте, на вокзалах и магазинах, во дворах, в коммунальных квартирах, у кого-то — непосредственно в семьях…

5 145 6 26838 25.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это уже не фейк, это информационная спецоперация американских служб Агентством Bloomberg «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник…

5 259 6 49643 22.01
Новости

ЕСПЧ сегодня начнет рассматривать иск Нидерландов и Украины против России Он связан с гибелью почти 300 пассажиров самолета «Малазийских авиалиний», который в 2014 году был сбит на востоке Украины…

5 29 6 6585
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я не угрожаю, а констатирую факты Достаточно того, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР…

5 182 6 37415 22.01
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Ударим ультиматумом по «украинскому вопросу» На самом деле, НАТОвская угроза России, конечно, является чисто политической, а вовсе не военной. В Кремле прекрасно это знают и понимают, но не могут признать это публично…

5 186 6 39310 23.01
Блоги

Павел Дуров: Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики…

5 100 6 21733 22.01

Популярное за неделю

Новости

Песков прокомментировал заявление Кадырова про выделение 300 млрд в год «Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов…»

5 50 6 91847
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть, получается, НАТО мы одной левой. Но когда вывозят в Чечню Жену федерального судьи, которому полагается охрана из ФСБ, тут мы бессильны что-то предпринять. Тут какая-то сила природы…

5 73 6 83510 22.01
#слушать 50:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3605484
«Процессы военных, обвиненных в измене»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 10 6 6536 23.01
Блоги

Рассекречены документы о последних днях Ленина: болел нейросифилисом Нейрофизиолог Валерий Новоселов: «В дневнике есть косвенный признак, указывающий, когда Ильич мог заболеть. Это могло произойти в самарском периоде 1892–1893 годов, когда Ульянов был молод и хорош собой»...

5 180 6 268511 20.01
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
В России сейчас лучше всех веселятся могильщики. И это совершенно оправдано. У них есть все основания для оптимизма…

5 53 6 84900 19.01
#слушать 53:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9406207
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5148198

Сегодня в эфире