Костромской суд признал незаконными премии в 50 копеек сотрудникам колледжа за стаж работы от 5 до 10 лет

Ленинский районный суд Костромы признал незаконными премии в 50 копеек сотрудникам местного автотранспортного колледжа. За трудовой преподавательский стаж от 10 до 15 лет руководство колледжа предусмотрело премию в один рубль. Тем, кто работал свыше 20 лет выплавили 2,5 рубля.

Информацию о «стимулирующих выплатах» обнародовала одна из преподавательниц с 22-летним стажем работы, за что была уволена из учебного учреждения. После этого региональный департамент образования и науки объяснил такие выплаты тем, что новое руководство колледжа «хотело исправить нарушение прежнего начальства», которое не начисляло положенные за стаж надбавки. Но у колледжа денег на это не было.

В итоге разбирательств, костромской суд встал на сторону женщины и постановил выплатить ей компенсацию в 67,5 тыс. рублей. Колледж на решение суда подал апелляцию.