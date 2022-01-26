Нидерланды призывают ЕСПЧ признать жалобу в адрес России по крушению рейса MH17 приемлемой в полном объеме

Нидерланды призывают ЕСПЧ отклонить возражения России по поводу приемлемости жалоб Гааги и Киева по крушению рейса MH17, заявила на заседании в Страсбурге координатор оперативной группы по MH17 в нидерландском МИД Лизбет ван Хейст.