Нидерланды призывают ЕСПЧ признать жалобу в адрес России по крушению рейса MH17 приемлемой в полном объеме

Нидерланды призывают ЕСПЧ отклонить возражения России по поводу приемлемости жалоб Гааги и Киева по крушению рейса MH17, заявила на заседании в Страсбурге координатор оперативной группы по MH17 в нидерландском МИД Лизбет ван Хейст.
2022-01-26T13:51:56+03:00
2022-01-26T13:58:21+03:00
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13:51, 26 января 2022
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