Погранслужбы Польши заявили, что Белорусские солдаты открыли огонь на границе при виде польских патрулей

Белорусские солдаты на границе с Польшей открыли огонь при виде польских патрулей, сообщили погранслужбы Польши. «Ночью на участке границы в Черемхе белорусские солдаты при виде польских патрулей стреляли из огнестрельного оружия», – говорится в сообщении ведомства. Всего за минувшие сутки польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 12 человек. Сообщается, что это были граждане Ирака, Сирии и Ливана. Их задержали.