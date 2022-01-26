Погранслужбы Польши заявили, что Белорусские солдаты открыли огонь на границе при виде польских патрулей

Белорусские солдаты на границе с Польшей открыли огонь при виде польских патрулей, сообщили погранслужбы Польши. «Ночью на участке границы в Черемхе белорусские солдаты при виде польских патрулей стреляли из огнестрельного оружия», – говорится в сообщении ведомства. Всего за минувшие сутки польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 12 человек. Сообщается, что это были граждане Ирака, Сирии и Ливана. Их задержали.
2022-01-26T13:31:53+03:00
2022-01-26T13:31:53+03:00
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13:31, 26 января 2022
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