Песков: Лондон официально не запрашивал разговор Джонсона с Путиным, понимания о такой беседе пока нет

Лондон официально не запрашивал разговор Джонсона с Путиным, понимания о такой беседе пока нет, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В основном, пока, насколько мне известно, никаких официальных обращений не было. Действительно, было во время одного из заявлений выражено такое пожелание. Поэтому по Джонсону пока понимания нет», — рассказал Песков.