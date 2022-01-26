Песков о возможных санкциях США против Путина: Такая постановка вопроса абсолютно не болезненна, но деструктивна

Возможные санкции США против высшего руководства России не будут болезненны, чиновникам в России уже давно запрещено иметь счета за рубежом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом Песков отметил, что «это не болезненно, это деструктивно политически».