Песков о возможных санкциях США против Путина: Такая постановка вопроса абсолютно не болезненна, но деструктивна

Возможные санкции США против высшего руководства России не будут болезненны, чиновникам в России уже давно запрещено иметь счета за рубежом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом Песков отметил, что «это не болезненно, это деструктивно политически».
2022-01-26T13:01:05+03:00
2022-01-26T13:01:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:01, 26 января 2022
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