Песков: Газетные сообщения о «рекомендациях» итальянских властей бизнесменам не встречаться с Путиным недорого стоят

Три человека из-за болезни или графика не придут, а 16 будут, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

Ранее местная газета la Repubblica со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что власти Италии попросили бизнес-сообщество отменить видеоконференцию с участием президента России. Если это невозможно, то хотя бы отказаться от присутствия на ней руководителей крупных компаний, – рассказал источник издания.

Мероприятие должно пройти сегодня. Планируется обсудить перспективы расширения деловых связей. Газета обращает внимание на то, что от участия в этой конференции уже отказались руководители нефтяной корпорации ЭНИ и газовой компании «Снам». В свою очередь, в итало-российской Торговой палате заверили, что конференция отменяться не будет.