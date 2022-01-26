В «Векторе» считают преждевременными выводы об отрицательной эффективности вакцины центра

Отрицательная эффективность вакцины «ЭпиВакКорона», полученная в ходе проведенного исследования учеными из Санкт-Петербурга, может быть связана с недостаточным объемом выборки, а также с исследованием эффективности на пожилых и с хроническими заболеваниями пациентах, — сказали «Интерфаксу» в «Векторе».