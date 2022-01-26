В «Векторе» считают преждевременными выводы об отрицательной эффективности вакцины центра

Отрицательная эффективность вакцины «ЭпиВакКорона», полученная в ходе проведенного исследования учеными из Санкт-Петербурга, может быть связана с недостаточным объемом выборки, а также с исследованием эффективности на пожилых и с хроническими заболеваниями пациентах, — сказали «Интерфаксу» в «Векторе».
2022-01-26T12:13:03+03:00
2022-01-26T12:13:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:13, 26 января 2022
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