Экс-глава московского штаба Навального* Олег Степанов объявлен МВД в розыск в связи с уголовным делом
Информация о розыске Степанова появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ в связи с уголовным делом. Новость об этом он уже прокомментировал у себя в Twitter: «Сначала сами не хотели ставить меня на учёт во ФСИН, а потом в розыск объявили». 20 августа 2021 года суд приговорил его к году ограничения свободы за подстрекательство нарушения санитарных требований при призыве к участию в несанкционированной акции протеста 23 января 2021 года.
* — признана в РФ экстремистской организацией и запрещена