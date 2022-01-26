ЕСПЧ приступил к рассмотрению иска против России из-за сбитого над Донбассом малайзийского «Боинга»

Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению иска против России из-за сбитого над Донбассом малайзийского «Боинга». В эти минуты в Страсбурге выступает представитель ответчика. Уполномоченный от России Михаил Виноградов просит частично отклонить жалобу Нидерландов, а также признать отсутствие материальной ответственности по этому обращению.



Амстердам подал жалобу в ЕСПЧ два года назад. Занимавший тогда пост министра иностранных дел королевства Стеф Блок говорил о причастности России к трагедии.

ЕСПЧ объединил жалобу Нидерландов с еще одним обращением – которое поступило от Украины.

Согласно выводам международного расследования, малайзийский «Боинг» сбили с территории, которую контролируют сепаратисты в Донбассе. При этом зенитно-ракетный комплекс доставили из российской военной части. Москва отвергает обвинения в причастности к этой трагедии.