В России выявлено 74 692 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 74 692 новых случая коронавируса в 85 регионах. Это более чем на 6,8 тыс. заражений больше, чем сообщалось днем ранее, умерли за сутки 657 пациентов.

Число регионов России, где обнаружили омикрон-штамм коронавируса, выросло за сутки с 68 до 72 Ситуация с заболеваемостью развивается в сторону роста из-за нового штамма. «Омикрон» может стать в России доминирующим.

В оперштабе также сообщили, что за минувшие сутки в России с диагнозом COVID-19 было госпитализировано 12 тыс. 226 человек. Это число уменьшилось на 4,8% за сутки.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России начался 13 января. Тогда за сутки было выявлено 21 тыс. 155 заболевших.