Матвиенко считает, что Киев, вероятнее всего, вынашивает планы по разрешению ситуации с ДНР и ЛНР силовым путем

Спикер СФ объявила, что Запад развязал против РФ настоящую информационную войну, в которой «буквально вбивается срежиссированная ложь об агрессивных планах России». «... На самом деле за этим туманом лжи и обмана идет активное военное освоение Украины, поставка наступательного, в том числе летального, вооружения вместо выполнения Минских соглашений», — отметила спикер Совфеда. Также она отметила, что РФ не получила адекватного ответа по гарантиям безопасности, запрета расширения альянса на восток. Переговоры идут медленно и туго, оценила Матвиенко.