Матвиенко считает, что Киев, вероятнее всего, вынашивает планы по разрешению ситуации с ДНР и ЛНР силовым путем

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нынешние украинские власти, скорее всего, вынашивают планы силовым методом разрешить ситуацию с Донецкой и Луганской народными республиками. Она считает, что эти «разного рода провокации» рекомендованы «западными хозяевами», чтобы в очередной раз бездоказательно обвинить в этом РФ.

Спикер СФ объявила, что Запад развязал против РФ настоящую информационную войну, в которой «буквально вбивается срежиссированная ложь об агрессивных планах России». «... На самом деле за этим туманом лжи и обмана идет активное военное освоение Украины, поставка наступательного, в том числе летального, вооружения вместо выполнения Минских соглашений», — отметила спикер Совфеда. Также она отметила, что РФ не получила адекватного ответа по гарантиям безопасности, запрета расширения альянса на восток. Переговоры идут медленно и туго, оценила Матвиенко.