Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изучить возможность введения химической кастрации педофилов. В то же время сенатор Андрей Турчак заявил, что выступает за введение пожизненного заключения для педофилов после первого же их подобного преступления.
2022-01-26T11:07:10+03:00
2022-01-26T11:07:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:07, 26 января 2022
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