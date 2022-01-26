Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал события в Буркина-Фасо

Соответствующий запрос поступил от панарабского ресурса Soukukkaz Media. «Это происходит потому, что Запад пытается удерживать население этих стран в полуживотном состоянии. Все, что они там делают, — занимаются интригами: одной рукой создают террористические группировки, а другой рукой с ними же борются и, к сожалению, делают это очень плохо», — заявил предприниматель. Он отметил, что Россия «уважает и поддерживает национальные приоритеты и ценности».