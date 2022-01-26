МВД РФ объявило в розыск брата Алексея Навального — Олега, сообщают госагенства

МВД России объявило в розыск по уголовной статье брата оппозиционного политика Алексея Навального Олега, следует из базы данных министерства. «Навальный Олег, 09.04.1983 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе. Другие детали не уточняются.

Ранее сообщалось, что Люблинский суд Москвы планирует рассмотреть вопрос о замене условного срока на реальный Олегу Навальному 18 февраля. Ранее его судили за распространение в сети призыва участвовать в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального во время коронавирусных ограничений. Суд назвал это нарушением санитарных норм.

UPD 11:18: Решение объявить в розыск брата Алексея Навального Олега связано с заявлением ФСИН о том, что он не являлся отмечаться в исполнительную инспекцию после приговора по делу о нарушении санитарных норм, — сообщил адвокат Олега Навального Никас Параскевов.