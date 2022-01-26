Матвиенко: Должностные лица, применяющие пытки к заключенным, должны нести самую строгую ответственность перед законом

Должностные лица, применяющие пытки к заключенным, должны нести «самую строгую ответственность перед законом», — считает глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что сенаторам вскоре предстоит рассмотреть закон об ужесточении наказания за пытки.
2022-01-26T10:21:47+03:00
2022-01-26T10:21:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:21, 26 января 2022
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