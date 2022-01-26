В Министерстве связи и массовых коммуникаций начали проверку после утечки данных с сайта «СТОП Коронавирус»

В ведомстве утверждают, что личная информация граждан в безопасности.

В сеть могли попасть только публично доступные обезличенные маскированные данные, говорится в заявлении ведомства. Речь идет о первых буквах ФИО, дате рождения и последних четырех цифрах паспорта. Что же касается самих цифровых кодов о вакцинации, выборочная проверка показала, что они не работают. О том, что база недействительна сообщили и в компании «Ростелеком». Там также отметили, что ведется внутренняя проверка по факту случившегося, а действующие персональные данные граждан находятся в безопасности.

Накануне, в социальных сетях появилась информация о том, что в закрытом сегменте интернета продается обезличенная база данных 48 миллионов российских сертификатов о вакцинации. Как заявляет продавец, он получил доступ к сайту «Госуслуги СТОП Коронавирус». В списке помимо прочего также якобы указано название вакцины и есть сам QR-код в виде картинки. Цена же за такую информацию 100 тысяч долларов.

Осенью минувшего года сообщалось о сайтах, на которых якобы была информация о гражданах, которые купили справку о вакцинации или ПЦР-тестировании.