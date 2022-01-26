«Роскосмос» рассматривает Кубу и Антарктиду в качестве мест размещения станций слежения за космическими объектами

Это следует из данных портала госзакупок. На портале опубликован госконтракт на «Модернизацию и развитие комплекса специализированных оптико-электронных средств для мониторинга околоземного космического пространства».

Согласно документу, в качестве возможных районов дислокации должны рассматриваться как районы российских городов — Уссурийска, Благовещенска,Кисловодска, так и Куба, Индонезия, Мадагаскар, Эквадор, Шпицберген, станция Беллинсгаузен (Антарктика), Кабо-Верде и ряд стран Латинской Америки.