Глава Офиса Зеленского опроверг информацию о возможных переговорах с представителями самопровозглашенных республик

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак опроверг информацию о возможных переговорах с представителями самопровозглашенных республик.
«Никаких прямых переговоров с сепаратистами нет и не будет», — цитирует его «Интерфакс-Украина».
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Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак опроверг информацию о возможных переговорах с представителями самопровозглашенных республик.
«Никаких прямых переговоров с сепаратистами нет и не будет», — цитирует его «Интерфакс-Украина».