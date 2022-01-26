Генсек ООН призвал военных Буркина-Фасо к урегулированию конфликта в стране

В своём Twitter Антониу Гутерриш заявил, что роль военных заключается в обороне страны, а не нападении на ее правительство. «Я призываю армию Буркина-Фасо взять на себя свою профессиональную роль, защитить свою страну и восстановить демократические институты», — написал он.