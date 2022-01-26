Кадыров рассказал, что свое мнение по Украине он высказал как блогер и обычный человек, а не в качестве главы региона

Кадыров рассказал, что свое мнение по Украине он высказывал как блогер и обычный человек, а не в качестве главы региона. Также Кадыров подчеркнул, что не видит себя «на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и т.д». «Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!» — написан он в своем телеграм-канале.