Кадыров рассказал, что свое мнение по Украине он высказал как блогер и обычный человек, а не в качестве главы региона

Кадыров рассказал, что свое мнение по Украине он высказывал как блогер и обычный человек, а не в качестве главы региона. Также Кадыров подчеркнул, что не видит себя «на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и т.д». «Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!» — написан он в своем телеграм-канале.
2022-01-26T09:20:45+03:00
2022-01-26T10:01:04+03:00
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09:20, 26 января 2022
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