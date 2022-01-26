Министерство здравоохранения выпустило новую памятку для больных коронавирусом в лёгкой форме и ОРВИ

Памятка Минздрава содержит рекомендации для разных групп инфицированных, а также отдельный блок для детей. Ребёнок, у которого подтвердился коронавирус, должен оставаться дома. Лечение ему назначит врач, в ведомстве считают, что это может происходить и дистанционно. Родителей просят ни в коем случае не заниматься самолечением. Медики пропишут курс и людям старше 60-ти лет в случае, которые привиты от коронавируса или в течение полугода им переболели. Остальным вакцинированным или тем, кто ранее перенёс болезнь при бессимптомном течении ковида и без факторов риска лечение не требуется, нужна лишь изоляция. Однако при температуре выше 38-ми градусов, которая на спадает, одышке или болях в грудной клетке необходимо вызвать скорую, призывают россиян в минздраве. Также рекомендуют действовать при симптомах ОРВИ. Людей просят не лечиться антибиотиками, если врач их не назначал. Не привитых при любых симптомах ОРВИ и независимо от результатов теста на ковид призывают дистанционно проконсультироваться с врачом и сесть на изоляцию. Если состояние ухудшится — позвонить в скорую.

Последние дни число заражённых коронавирусом как в России, так и в целом ряде регионов, включая Москву, достигает новых максимумов за всё время эпидемии. Вчера в стране за сутки выявили почти 68 тысяч заражённых, по официальным данным умер 681 человек.