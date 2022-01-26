Падение фондовых индексов из-за ситуации с Украиной обернулось крупными потерями для богатейших российских бизнесменов

Падение российских фондовых индексов из-за обострения ситуации вокруг Украины обернулось крупными потерями для богатейших российских бизнесменов. По данным журнала «Форбс», их совокупное состояние сократилось за месяц с небольшим почти на 28 миллиардов долларов. больше всего потеряли владелец компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон (свыше 2-х миллиардов долларов), близкий Владимиру Путину миллиардер Геннадий Тимченко (около 2-х миллиардов) и сенатор Сулейман Керимов. Неделю назад на российском фондовом рынке произошел самый серьезный обвал почти за 2 года. Основные индексы опустились на 6,5 и 7%.