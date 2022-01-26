Суд в Москве арестовал адвоката Дариджан Квеидзе

Ее обвиняют в хищении денег клиентов, которым она обещала смягчить наказание. Защита Квеидзе просила о домашнем аресте или запрете определенных действий. Арестованная в прошлом участвовала в громких делах, в частности, она была защитником экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.