Замминистра экологии и глава бывшего частного оператора утильсбора в Казахстане задержаны по подозрению в коррупции, — сообщает антикоррупционное агентство. Как пишет РБК, источники издания и казахстанские СМИ связывали компанию «Оператор РОП» с дочерью Назарбаева Алией.