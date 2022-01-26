Замминистра экологии и глава бывшего частного оператора утильсбора в Казахстане задержаны по подозрению в коррупции, — сообщает антикоррупционное агентство. Как пишет РБК, источники издания и казахстанские СМИ связывали компанию «Оператор РОП» с дочерью Назарбаева Алией.
2022-01-26T08:30:40+03:00
2022-01-26T08:30:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2970744-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:30, 26 января 2022
Загрузка комментариев...