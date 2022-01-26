«Ъ»: В России может подорожать детское питание

В России может подорожать детское питание, — пишет «Коммерсантъ». По сведениям газеты, крупнейший игрок рынка в сегменте «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») повысит цены на 15,5% в феврале из-за роста цен на сырье и расходов на логистику. Производители детского питания PepsiCo и Danone, которым принадлежат бренды «Агуша» и «Тёма» соответственно, а также Nestle от комментариев отказались.
2022-01-26T08:27:19+03:00
2022-01-26T08:27:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:27, 26 января 2022
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