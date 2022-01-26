«Ъ»: В России может подорожать детское питание

В России может подорожать детское питание, — пишет «Коммерсантъ». По сведениям газеты, крупнейший игрок рынка в сегменте «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») повысит цены на 15,5% в феврале из-за роста цен на сырье и расходов на логистику. Производители детского питания PepsiCo и Danone, которым принадлежат бренды «Агуша» и «Тёма» соответственно, а также Nestle от комментариев отказались.