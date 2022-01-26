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08:03, 26 января 2022

«Эпиваккорона» по результатам сравнительного исследования петербургских ученых показала отрицательную эффективность

Вакцина от коронавируса «Эпиваккорона» по результатам сравнительного исследования петербургских ученых показала отрицательную эффективность.

В сравнительном анализе Института междисциплинарных медицинских исследований северной столицы участвовали порядка 3 тысяч жителей, пишет газета «КоммерсантЪ». В результате самым эффективным оказался «Спутник» почти 60%, ровно наполовину защищает «Спутник Лайт» и почти на 40% — «КовиВак», а вот «Эпиваккорона» продемонстрировала эффективность – минус 40%. По словам одного из ученых, это значит, что риск болезни среди иммунизированных этим препаратом оказался выше, чем у невакцинированных горожан.

В свою очередь разработчик вакцины, центр «Вектор» с выводами не согласен и указывает на потенциальные ошибки, пишет «КоммерсантЪ». Среди прочего они указывают на малочисленность выборки, а также на тот факт, что «Эпиваккороной» изначально прививали более болезненных пациентов с повышенным риском инфицирования.

В институте междисциплинарных медицинских исследований подчеркнули, что при иммунизации любым из сертифицированных в России препаратов риск тяжелого течения болезни серьезно снижается.

Накануне газета «Ведомости» писала о возможной приостановке выпуска препаратов «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона – Н». Власти эту информацию не комментировали.


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