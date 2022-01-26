Депздрав: В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей

Московский Депздрав рассказал о беспрецедентном росте заболеваемости коронавирусом среди детей в столице: за две недели число заболевших детей выросло в 14 раз — с 2 тысяч в неделю до 28, а госпитализации — в 10 раз — их число составляет сейчас 120 детей в сутки, — сообщается на сайте Депздрава. Там отмечается, что «примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям».

В Москве закрыли плановую госпитализацию в детские больницы на 3 недели из-за роста заболеваемости COVID-19 среди детей. Изменения в работе детских больниц Москвы не коснутся пациентов с онкологическими и гематологическими болезнями.