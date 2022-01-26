Число новых случаев коронавируса в Германии возросло за сутки на 164 тыс., это максимум за все время пандемии

Ранее во Франции за сутки выявлено более 500 тыс больных коронавирусом — это рекорд с начала пандемии. Также рекордное число случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее — свыше 13 тыс. Днем ранее в стране был зарегистрирован 8 тыс. 571 случай.