В Совете Федерации уже сегодня могут рассмотреть вопрос об индексации пенсий

Выплаты пенсионерам будут увеличены более чем на 8,5%. И если в ходе сегодняшнего заседания сенаторы проголосуют в поддержку инициативы, то первые новые пенсии будут начислены уже в феврале, сообщили в комитете по социальной политике верхней палаты парламента.

Ранее документ был рассмотрен в Государственной думе. Причем, в один день состоялось принятие, как во втором, так и третьем чтении. Депутаты поддержали идею единогласно.

Предложение о повышении ежемесячной выплаты неработающим пенсионерам поступило в середине января от президента России. По словам главы государства, это необходимо, чтобы пожилые граждане могли покрыть свои расходы из-за высокого уровня инфляции.

Власти также уже проиндексировали почти на 6% страховые пенсии россиян. Итоговая сумма составила около 6,5 тысяч рублей.



Как ожидается, уже весной на 7,5% вырастет социальная пенсия.