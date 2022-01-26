В США с сегодняшнего дня изменили сроки лицензий российской «Группе ГАЗ» бизнесмена Олега Дерипаски

Разрешение на работу в Штатах для компании теперь будет действовать не год, как прежде, а 90 дней. Срок лицензий установлен до конца апреля. Все из-за ситуации вокруг Украины: Вашингтон ранее неоднократно утверждал, что Россия может готовиться к вторжению в соседнюю республику, сообщает агентство Reuters.

«Группа ГАЗ» и бизнесмен Олег Дерипаска попали под американские санкции в апреле 2018 года. После того, как предприниматель снизил свою долю в холдинге En+, власти США вывели его из-под ограничений. Однако сам Дерипаска и «Группа ГАЗ» там остались. При этом фактически производитель коммерческого транспорта работает в Штатах с целым рядом послаблений, ему разрешено заключать соглашения с поставщиками и контрагентами. Компании, правда, необходимо регулярно подтверждать, что она действует не от имени предпринимателя.

Сам Дерипаска в прошлом году пытался оспорить свое включение в санкционный список в США, однако суд отказал в его иске.