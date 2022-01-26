НАТО не будет размещать войска на Украине, об этом накануне сказал генсек Йенс Столтенберг

При этом он ясно дал понять Москве, что Североатлантический альянс не пойдёт на компромисс с Россией по ключевым вопросам.

НАТО готова обсуждать контроль над вооружением, вопросы разоружения, прозрачности военной деятельности и всё, что касается европейской безопасности. Однако компромисс с Москвой по фундаментальным принципам Североатлантического альянса невозможен, дал понять Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN. Он пояснил: в числе них право любой страны самой принимать решение о вступлении в военный блок. Столтенберг заверил, что НАТО не собирается размещать на Украине свои боевые подразделения. При этом Штаты отправили Киеву несколько крупных партий оружия и боеприпасов. В их числе противотанковые ракетные комплексы Javelin. Альянс на этой неделе параллельно с США направит России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, пообещал генсек. Он не пояснил, каким будет ответ Москве. Напомню, МИД направил Штатам и НАТО предложения в середине декабря. В них вошло требование о не расширении альянса на восток, в частности об обязательстве не принимать в состав блока Украину и Грузию.

США не намерены отвечать на каждое требование России по безопасности, узнало агентство Bloomberg. Вашингтон собирается лишь отметить области, по которым можно вести переговоры, и также указать на действия Москвы, которые вызывают опасения партнеров по НАТО.