Первый иск к Украине об ущербе от водной блокады Крыма будет подан в феврале

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс подчеркнул, что пока речь идет лишь об исках, затрагивающих ущерб экономике полуострова в следствие водной блокады. Иски подадут сразу семь региональных ведомств, среди которых министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства, министерство курортов и туризма и госкомитет по водному хозяйству. Предварительно сумма ущерба оценивается в 1,45 трлн рублей. В дальнейшем сумма может быть скорректирована.

Глава комитета по законодательству Госсовета Крыма Сергей Трофимов в беседе с ТАСС добавил, что отдельные иски могут быть поданы по банковской, продовольственной и транспортной блокадам.