Власти Красноярского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов

Сделать прививку смогут учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений, достигшие совершеннолетия, заявил руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева в своем Telegram-канале.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции с охватом не менее 80% от общей численности следующим категориям граждан: обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет», — сказано в сообщении.