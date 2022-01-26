Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:10, 26 января 2022

Следователь ФСБ по делу журналиста Ивана Сафронова попросил суд ограничить время ознакомления с уголовным делом

Следователь ФСБ по делу журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, попросил суд ограничить ему и защите время ознакомления с уголовным делом. Адвокаты полагают, что сторона обвинения хочет как можно скорее передать дело в суд.

В уголовном деле Ивана Сафронова 22 тома. Адвокатам и подзащитному необходимо время на ознакомление с материалами. Однако следствие, по словам юристов, не даёт этого сделать. Адвокат журналиста Дмитрий Талантов рассказал «Эху Москвы» что получил от следователя ФСБ Александра Чабана, который ведёт дело, СМС-сообщение, что его ходатайство суд рассмотрит уже сегодня. Он попросит ограничить защите срок изучения материалов. Спешку следователя адвокаты объяснили его желанием передать дело обвиняемого в госизмене журналиста в суд до 7 апреля. До этого дня Сафронова оставили в СИЗО «Лефортово», где он провёл больше полутора лет. Адвокаты сетуют, что и без ходатайства им не дают полноценно ознакомиться с делом.

По версии спецслужб, Сафронов работал на разведку Чехии и передал им секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России со странами Ближнего Востока и Африки. Журналист вину не признаёт, преследование он связывает со своей работой.

Несмотря на многочисленные поручительства, в том числе известных представителей общественности и коллег Ивана Сафронова, его продолжают держать в СИЗО. В октябре ему ужесточили условия содержания под стражей, запретив вести переписку с родными и адвокатами.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Леонид Гозман политик

Властям нашей страны с надеждой на их скорый уход Вы, сегодняшние, конечно, не проливаете столько крови, сколько ваши предшественники. Пока не проливаете. Но вы усвоили и развили традицию советского лицемерия…

5 413 6 91538 19.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Три вопроса британскому дипломату Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар»...

5 220 6 17595 21.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Запутались партнеры в «ценностях» А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?..

5 105 6 9854 22.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Министр иностранных дел Канады и «павшие в войне с Россией» Мелани Жоли в должности с конца октября, всего несколько месяцев. И вот она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта…

5 94 6 13787 20.01
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Hехай щастить! Ну, я черт его знает, ребятки, что вы будете противопоставлять этому. Разве что утюжить каждый метр ковровыми бомбардировками, Искандерами и Точками-У, сравнивая с землей каждый дом и зачищая уже пустыню, как в Алеппо…

5 161 6 66252 19.01
Блоги

Вячеслав Володин: О законопроекте «О признании ДНР и ЛНР» Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить…

5 267 6 43448 21.01
Блоги

+ Владимир Зеленский: Без паники. С верой в Украину и мир Владимир Зеленский: Без паники. С верой в Украину и мир Президент Украины подчеркнул, что «Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова»...

5 44 6 9052 19.01
8читать ;смотреть
Блоги

Анастасия Волочкова намерена подать в суд на члена экипажа самолета «Аэрофлота» По словам очевидцев, около часа балерину пытались уговорить надеть маску…

5 92 6 86269 19.01
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Войны не должно быть Громче и пронзительнее всего война напоминала нам о себе страшным обилием увечных людей вокруг нас. На улице, в транспорте, на вокзалах и магазинах, во дворах, в коммунальных квартирах, у кого-то — непосредственно в семьях…

5 145 6 25118 25.01
Блоги

Интервью Алексея Навального о противостоянии России и США «Ровно этого Путину и надо. Ведь обратное предполагает: если не нападешь на Украину, то санкции не введем. Будет тебе морковка, а не кнут. Комбинация завершена»...

5 317 6 128348 19.01
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Сможет ли Байден пойти на второй срок Одним из немногих вопросов, где демократы и республиканцы выступают единым фронтом — это защита территориальной целостности Украины и связанные с этим кейсом санкции в отношении России. Но этого мало…

5 34 6 6314 22.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это уже не фейк, это информационная спецоперация американских служб Агентством Bloomberg «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник…

5 259 6 49594 22.01
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я не угрожаю, а констатирую факты Достаточно того, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР…

5 182 6 37381 22.01
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Не сметь смеяться Запрет на смех в процессе брачной церемонии ничего кроме именно смеха, вызвать не может…

5 78 6 56331 19.01
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Ударим ультиматумом по «украинскому вопросу» На самом деле, НАТОвская угроза России, конечно, является чисто политической, а вовсе не военной. В Кремле прекрасно это знают и понимают, но не могут признать это публично…

5 188 6 39225 23.01
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Подражание Навальному Когда в ОДКБ попросятся десятки союзников, тогда поговорим. Когда у России будут друзья, а не только диктаторы, готовые предать при первой опасности и надеющиеся усидеть на российских штыках, — тогда и восторжествуем…

5 58 6 53938 19.01

Популярное за неделю

Новости

Песков прокомментировал заявление Кадырова про выделение 300 млрд в год «Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов…»

5 50 6 61989
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть, получается, НАТО мы одной левой. Но когда вывозят в Чечню Жену федерального судьи, которому полагается охрана из ФСБ, тут мы бессильны что-то предпринять. Тут какая-то сила природы…

5 74 6 82352 22.01
#слушать 50:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3605484
«Процессы военных, обвиненных в измене»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 11 6 6395 23.01
Блоги

Рассекречены документы о последних днях Ленина: болел нейросифилисом Нейрофизиолог Валерий Новоселов: «В дневнике есть косвенный признак, указывающий, когда Ильич мог заболеть. Это могло произойти в самарском периоде 1892–1893 годов, когда Ульянов был молод и хорош собой»...

5 181 6 267119 20.01
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
В России сейчас лучше всех веселятся могильщики. И это совершенно оправдано. У них есть все основания для оптимизма…

5 53 6 84486 19.01
#слушать 53:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9405956
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5147992

Сегодня в эфире