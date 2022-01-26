МИД Украины вызвал посла Хорватии из-за высказываний президента республики

Хорватский лидер Зоран Миланович накануне назвал Украину одной из самых коррумпированных стран и сказал, что ей не место в НАТО. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что послу было выражено глубокое разочарование. В Киеве также потребовали публичного опровержения заявлений президента Хорватии.
2022-01-26T05:32:54+03:00
2022-01-26T05:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:32, 26 января 2022
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