МИД Украины вызвал посла Хорватии из-за высказываний президента республики

Хорватский лидер Зоран Миланович накануне назвал Украину одной из самых коррумпированных стран и сказал, что ей не место в НАТО. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что послу было выражено глубокое разочарование. В Киеве также потребовали публичного опровержения заявлений президента Хорватии.